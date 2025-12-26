Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên chở thiếu nữ đến chòi vắng hiếp dâm 26/12/2025 18:36

(PLO)- Đi nhậu trên chòi vắng, một thiếu nữ ở Gia Lai bị bốn thanh thiếu niên khống chế, hiếp dâm.

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối với bốn thanh thiếu niên để điều tra về hành vi hiếp dâm một thiếu nữ trên địa bàn xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.

Bốn người bị tạm giữ gồm: KT (15 tuổi), RT (15 tuổi), Nay Yôn (18 tuổi) và Ksor Chiều (23 tuổi, cùng xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Bốn thanh thiếu niên khống chế, hiếp dâm thiếu nữ đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 23-12, em M (16 tuổi, ngụ xã Chư A Thai) đến cơ quan công an trình báo về việc bị bốn thanh thiếu niên dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 21 giờ tối 22-12, M tham gia uống rượu với nhóm thanh niên tại chòi rẫy thuộc thôn Nam Hà, xã Chư A Thai. Trong quá trình uống rượu, có hai người trong nhóm rời bàn nhậu, lái xe máy đi mua thuốc lá và M xin đi theo.

Tuy nhiên, khi đến đoạn vắng, hai thanh niên này không đi mua thuốc mà kéo M vào chòi rẫy, khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này, có hai thanh niên khác đi theo, lên chòi rẫy và cùng tham gia thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Chư A Thai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra, xác định các nghi phạm thực hiện hành vi trên là KT, RT, Nay Yôn và Ksor Chiều cùng xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.