Khởi tố, bắt tạm giam người cha bị tố hiếp dâm 2 con gái ruột ở TP.HCM 17/10/2025 17:10

(PLO)- Sau gần nửa năm khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người cha bị tố có hành vi hiếp dâm 2 con gái ruột.

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Kế (46 tuổi, quê Nam Định - nay là Ninh Bình) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai nạn nhân liên quan, xác nhận đã nhận được thông báo về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Kế.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh đang chia sẻ với mẹ ruột và 2 con gái.

Trước đó, đầu tháng 5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi, sau khi hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án của Công an quận Bình Thạnh (cũ).

Theo hồ sơ, tháng 6-2024, bà TH (46 tuổi) cùng hai con gái là QH (21 tuổi) và QL (18 tuổi) đến Công an xã Hải Phú (nay là xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) tố cáo ông Ngô Văn Kế, là chồng và cha ruột của hai bé, có hành vi xâm hại tình dục con ruột từ khi các cháu mới 7 và 10 tuổi.

Do hành vi bị tố xảy ra tại hai địa điểm ở TP.HCM (đường Nơ Trang Long và đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh cũ), hồ sơ được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình xác minh ban đầu, ông Kế được cho là đã thừa nhận hành vi và xin lỗi các con trước mặt nhiều người. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra quận Bình Thạnh cũ, ông Kế thay đổi lời khai, cho rằng bị vu khống nhằm gây sức ép về tài sản khi ly hôn.

Đầu tháng 2-2025, Công an quận Bình Thạnh ra quyết định không khởi tố vụ án do cho rằng chưa đủ căn cứ. Sau khi gia đình nạn nhân khiếu nại, vụ việc được chuyển lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Kế để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.