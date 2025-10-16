Xe bán tải ôm cua, va chạm làm cụ bà bị tật tử vong 16/10/2025 12:35

PLO)- Cụ bà khoảng 79 tuổi bị tật, di chuyển bằng tay, tử vong sau khi bị xe bán tải va chạm tại phường Long Trường, TP.HCM.

Trưa 16-10, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn giao với đường 963, phường Long Trường.

Xe bán tải ôm cua, va chạm làm cụ bà bị tật tử vong. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế LHL (39 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe bán tải biển số 51D-174… lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Khi tài xế cho xe rẽ trái vào đường 963 đã va chạm với bà N (79 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tật đang di chuyển bằng tay dưới mặt đường. Cú va chạm khiến bà N tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.