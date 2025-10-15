Nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau chuyến xe buýt trở lại trường 15/10/2025 11:59

(PLO)- Sau khi đón xe buýt từ Đồng Nai đến TP.HCM để đi học, nam sinh lớp 9 mất liên lạc nhiều ngày, gia đình và nhà trường đang tích cực tìm kiếm.

Ngày 15-10, bà Mai Thị Như Duyên (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) thông tin tới PLO về việc cháu Mai Nhữ Tuấn Đắc (học sinh lớp 9, Trường THCS – THPT Hoa Sen, TP.HCM) mất liên lạc nhiều ngày sau khi rời nhà đi học.

Nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau chuyến xe buýt trở lại trường học.

Theo bà Duyên, vào lúc 17 giờ 12 phút ngày 12-10, như thường lệ cháu Đắc đón xe buýt tại bến tại ngã tư Vũng Tàu để lên TP.HCM đi học.

Từ sau thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc được với cháu Đắc. Điện thoại của cháu tắt máy từ ngày 13-10, các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo cũng không còn hoạt động kể từ chiều cùng ngày.

Khi đi, cháu mặc áo thun trắng có hoa văn sọc đen, quần tây đen, dép quai vàng sọc ca rô, mang ba lô đỏ có in tên trường.

Nam sinh lớp 9 Mai Nhữ Tuấn Đắc (Trường THCS – THPT Hoa Sen, TP.HCM) đã bị mất liên lạc nhiều ngày. Ảnh: NNCC

Theo bà Duyên, cháu Đắc ngoan, sống với dì và bà ngoại từ nhỏ và rất nghe lời. Khi phát hiện không liên lạc được với cháu, gia đình đã liên hệ nhà trường, bạn bè nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Gia đình tôi rất lo lắng cho cháu, tôi đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương nhờ hỗ trợ”- bà Duyên chia sẻ.

Trao đổi với PLO, đại diện Trường THCS - THPT Hoa Sen cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc nam sinh Đắc mất liên lạc, trường đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai qua nhiều kênh, trong đó có việc liên hệ với bạn bè, người quen của nam sinh này nhằm sớm có kết quả, giảm bớt lo lắng cho gia đình.