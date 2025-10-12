Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TP.HCM 12/10/2025 14:39

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại tầng 15 chung cư Đạt Gia, phường Tam Bình, TP.HCM khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy, rất may không thiệt hại về người.

Ngày 12-10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 15 chung cư Đạt Gia thuộc phường Tam Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 15 chung cư Đạt Gia nằm trên đường Cây Keo. Khói đen nhanh chóng bao trùm lối đi hành lang.

Xe chữa cháy đến dập lửa. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng bảo vệ chung cư lập tức báo cơ quan chức năng. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân ôm theo tài sản, chạy tán loạn xuống đất bằng thang bộ. Thời điểm xảy ra cháy, trời đang có mưa lớn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị HTT, cư dân sống tầng 15 chung cư Đạt Gia, kể: "Lúc đó gia đình tôi đang ăn cơm thì ngửi thấy mùi khét, mở cửa ra thì thấy khói và lửa bốc ra từ căn hộ cùng dãy. Cả nhà tôi vội vàng chạy xuống dưới"

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động ba xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người.

Căn hộ ở tầng 15 chung cư Đạt Gia bị cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Bình, thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã khống chế được ngọn lửa, chống cháy lan.