Cháy căn hộ tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Ngày 12-10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 15 chung cư Đạt Gia thuộc phường Tam Bình.
Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ tại tầng 15 chung cư Đạt Gia nằm trên đường Cây Keo. Khói đen nhanh chóng bao trùm lối đi hành lang.
Lực lượng bảo vệ chung cư lập tức báo cơ quan chức năng. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân ôm theo tài sản, chạy tán loạn xuống đất bằng thang bộ. Thời điểm xảy ra cháy, trời đang có mưa lớn.
Chị HTT, cư dân sống tầng 15 chung cư Đạt Gia, kể: "Lúc đó gia đình tôi đang ăn cơm thì ngửi thấy mùi khét, mở cửa ra thì thấy khói và lửa bốc ra từ căn hộ cùng dãy. Cả nhà tôi vội vàng chạy xuống dưới"
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động ba xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người.
Theo lãnh đạo UBND phường Tam Bình, thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã khống chế được ngọn lửa, chống cháy lan.