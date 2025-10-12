CSGT TP.HCM phạt gần 1.700 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân 12/10/2025 12:21

(PLO)- Ngày đầu ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM phạt gần 1.700 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết trong ngày đầu ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM, lực lượng CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt hàng ngàn trường hợp vi phạm.

CSGT TP.HCM xử phạt gần 1.700 trường hợp vi phạm trong ngày đầu ra quân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong ngày 11-10, lực lượng CSGT TP tổng kiểm tra, lập biên bản gần 1.700 trường hợp vi phạm hành chính. Các lỗi vi phạm phổ biến như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, leo vỉa hè, vượt đèn đỏ,…

Trong đó, CSGT lập biên bản 570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 120 trường hợp vi phạm hành chính đối với các loại xe thô sơ, xe tự chế. Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận gần 500 trường hợp có hành vi vi phạm hành chính qua hình ảnh; đồng thời sẽ xác minh, sau đó gửi thông báo cho chủ phương tiện, người vi phạm.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT lập biên bản 570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT TPHCM, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giám sát và điều khiển giao thông.

Trung tâm này đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như giám sát giao thông, điều khiển đèn tín hiệu, cung cấp thông tin giao thông và hỗ trợ xử lý vi phạm. Hiện TP.HCM đã triển khai 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ trọng điểm.

CSGT giám sát hoạt động của camera, ghi nhận các hành vi vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong đó có các đường như Điện Biên Phủ, Trương Định, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo (quận 1 và 3 cũ) và tại hai đường là điểm đen giao thông là Đặng Thúc Vịnh, Lê Văn Khương (quận 12 cũ).

Sau hơn một tháng vận hành (từ ngày 1-9 đến 3-10), hệ thống này đã ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm.