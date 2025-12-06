Xe bán tải rơi xuống suối trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan 06/12/2025 18:41

(PLO)- Đang lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, chiếc xe bán tải gặp nạn, rơi xuống con suối.

Vào 17 giờ chiều 6-12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km12+800 đường cao tốc La sơn - Túy Loan, thuộc địa bàn TP Huế.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải hư hỏng nặng nằm giữa con suối, khu vực cầu Phú Mậu. 4 người trên xe bán tải được người dân tiếp cận ứng cứu, 1 người được đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại may mắn không bị thương.

Xe bán tải rơi xuống suối trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Khi đến cầu Phú Mầu thì bất ngờ mất kiểm soát và lao thẳng vào một xe bán tải đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến chiếc xe bán tải mất lái, hất văng xuống dòng suối bên dưới.

Hiện lực lượng chức năng TP Huế đang có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, trục vớt phương tiện và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.