Công ty Cấp nước Đồng Nai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 06/12/2025 15:26

(PLO)- Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có thông báo đến khách hàng để nâng cao cảnh giác trước tình trạng nhiều đối tượng giả danh nhân viên công ty gọi điện lừa đảo.

Ngày 6-12, Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) đã phát đi thông báo đến khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về việc cảnh giác thủ đoạn giả danh nhân viên công ty lừa đảo.

Theo công ty, thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh phản ánh về việc nhận được những cuộc gọi mạo danh nhân viên Dowaco yêu cầu ký lại hợp đồng cấp nước do sáp nhập, hoặc để hưởng định mức giá rẻ; hoặc bổ sung thủ tục sử dụng nước máy và gửi đường link giả mạo website/ứng dụng chăm sóc khách hàng để cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản ngân hàng...

Công ty Cấp nước Đồng Nai phát đi thông báo đến khách hàng cảnh giác với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty lừa đảo.

Dowaco khẳng định hiện tại, công ty không triển khai bất kỳ chương trình ký lại hợp đồng, không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, không gửi đường link lạ, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài hóa đơn tiền nước hằng tháng được thông báo chính thức.

Mọi cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hay hướng dẫn chuyển tiền đều là hành vi lừa đảo. Công ty không thực hiện thu tiền tại nhà hoặc thông qua tài khoản cá nhân.

Khi cần thông báo đến khách hàng, Dowaco chỉ sử dụng đầu số định danh “DOWACO” với các cú pháp tin nhắn chuẩn như: “DOWACO thong bao”, “DOWACO TB”, “DOWACO TB den KH”.

Dowaco khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng, CCCD; không nhấp vào đường link lạ; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Nếu có người đến nhà yêu cầu ký giấy tờ hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần gọi ngay cho tổng đài hoặc báo cơ quan chức năng.