2 ngư dân gặp nạn được tàu Khánh Minh 09 và Biên phòng Quảng Trị cứu 06/12/2025 09:04

(PLO)- Lực lượng chức năng cùng các tàu cá đã nhanh chóng tiếp cận cứu ngư dân vào bờ.

Ngày 6-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Quảng Trị), cho biết trong đêm 5-12, đã phối hợp hỗ trợ cứu nạn hai ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt cá ở cửa Gianh.

Trước đó, lúc 18 giờ 20 phút, anh Nguyễn Quang Công - thuyền trưởng tàu vận tải Khánh Minh 09, thông tin tàu đang hành trình vào cảng Gianh thì phát hiện một người đang trôi dạt và cứu vớt lên tàu an toàn.

Được biết, đây là ngư dân Nguyễn Văn Nhân (45 tuổi) và ngư dân Nguyễn Đức Thuận (44 tuổi, cùng trú ở phường Bắc Gianh) đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới, sau đó thuyền bị vào nước và chìm dần.

Bộ đội Biên phòng nhanh chóng tiếp cận cứu hai ngư dân vào bờ an toàn.

Anh Nhân được tàu hàng phát hiện cứu vớt, còn ngư dân Nguyễn Đức Thuận đang bám thuyền trôi dạt, đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng đã triển khai huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu, thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Đến 21 giờ cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đưa hai ngư dân vào bờ an toàn.