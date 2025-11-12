Sóng lớn đánh chìm tàu cá ngay cửa biển Nhật Lệ 12/11/2025 16:51

(PLO)- Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ đưa ngư dân trên tàu cá lên bờ an toàn.

Chiều 12-11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang khẩn trương ứng cứu tàu cá bị sóng đánh chìm ở cửa biển Nhật Lệ.

Sóng lớn đánh chìm tàu cá của ngư dân. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo đó, lúc 11h50 cùng ngày, tàu cá QB 91138 TS gồm bảy thuyền viên do ông Hoàng Viết Thành (33 tuổi, phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng, đang trên đường vào cửa biển Nhật Lệ thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Vị trí tàu cá chìm cách bờ khoảng 500 m.

Tàu cá hiện vẫn nằm ngay cửa biển, chưa thể lai dắt vào bờ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận để ứng cứu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng ứng cứu đưa ngư dân vào bờ. Ảnh: BP

Ghi nhận tại hiện trường, tàu cá bị đánh chìm nằm ngay cửa biển, các thuyền viên và chủ tàu cá đã được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Vì sóng to, gió lớn nên hiện tàu cá vẫn chưa thể được đưa vào.