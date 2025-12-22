Đường dây biến thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò bán cho 75 quán ăn ở TP.HCM 22/12/2025 16:07

Ngày 22-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảy người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Dùng hóa chất "hô biến" thịt heo thành thịt bò

Trước đó, trưa ngày 15-11, PC03 phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37. Tại đây, công an phát hiện Lê Quang Quyết (33 tuổi) cùng sáu nhân viên đang sản xuất thịt bò nghi giả. Một nhân viên khác bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 36 kg thành phẩm đi giao cho khách.

Công an TP.HCM khởi tố với bảy người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, ngày 16-11, công an tiếp tục kiểm tra địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) do Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả cùng nhiều phương tiện, hóa chất Sodium Metabisulfite dùng để biến thịt heo thành thịt bò.

Ông Quyết được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, cơ sở của Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không có giấy phép, không thuế và không hợp đồng lao động. Đạt là người hướng dẫn Quyết quy trình sản xuất và cung cấp nguyên liệu gồm thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite..

Quy trình sản xuất được các bị can khai nhận: Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Cung cấp thịt bò giả cho 75 quán ăn

Trung bình mỗi ngày, nhóm này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận. Với giá bán từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg, các bị can thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đạt được xác định có vai trò giúp sức cho Quyết. Ảnh: CA

Trong đó, Lê Quang Quyết là người chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực khi cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn cách thức sản xuất và cho mượn địa điểm. Những người còn lại trực tiếp tham gia sản xuất, tiêu thụ và quản lý mua bán.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định.