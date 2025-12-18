2 thanh niên kề dao vào cổ người phụ nữ để cướp ở vùng ven TP.HCM 18/12/2025 13:08

(PLO)- Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình trong đêm, hai thanh niên chặn đầu xe, kề dao vào cổ cướp tiền và điện thoại tại khu vực xã Xuân Thới Sơn.

Ngày 18-12, Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM đã chuyển hồ sơ, hai nghi phạm cùng tang vật vụ cướp tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Long và Công nhanh chóng bị Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bắt. Ảnh: CA

Hai người bị bắt giữ là Võ Phi Long (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Công (23 tuổi), cùng ngụ xã Củ Chi, TP.HCM.

Trước đó, vào chiều 24-11, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị L (42 tuổi, ngụ địa phương) về việc bị cướp. Chị L trình báo khoảng 20 giờ 45 ngày 22-11, khi đi qua số 125E đường Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Sơn), chị bị hai nam thanh niên chặn xe, cướp điện thoại và tiền mặt.

Long và Công cùng các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét, mời Long và Công về làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Công và Long là bạn thân, nhà gần nhau. Do cần tiền tiêu xài, chiều 22-11, Công đi xe máy sang rủ Long đi cướp tài sản. Đến tối cùng ngày, Long lấy một con dao ở bếp mang theo làm hung khí rồi đưa xe cho Long chở, còn Công ngồi sau trực tiếp ra tay.

Chiếc xe máy tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Khi đến đường Đặng Công Bỉnh, thấy chị L đi xe máy một mình, Long ép xe chặn đầu. Công nhảy xuống, túm áo, kề dao vào người nạn nhân đe dọa: “Đưa tiền đây!”.

Nghe chị L nói tiền để trong cốp, Công mở cốp lấy túi xách rồi lên xe tẩu thoát. Kiểm tra túi xách, cả hai thấy có điện thoại Samsung A23 và 5,2 triệu đồng.

Trên đường về, Long ghé vào một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Bứa bán chiếc điện thoại vừa cướp được giá 800.000 đồng. Tổng số tiền cướp được cả hai chia đôi, mỗi người 3 triệu đồng. Long đưa thêm cho Công 100.000 đồng tiền đổ xăng.

Cơ quan công an xác định hành vi dùng hung khí đe dọa chị L để chiếm đoạt tài sản của Long và Công có dấu hiệu của tội cướp tài sản.