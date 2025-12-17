Chiêu 'hô biến' 650 tấn quặng đồng thành 'xỉ đa kim' để xuất sang Trung Quốc 17/12/2025 09:31

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với quy mô lớn.

Gắn mác "xỉ đa kim" để vận chuyển đi Trung Quốc

Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực tế đối với hai tờ khai hải quan do Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đăng ký. Lô hàng gồm 23 container, được doanh nghiệp khai báo là “xỉ đa kim… thu gom trong quá trình luyện kim” để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Công an khởi tố nhiều người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lấy mẫu giám định, cơ quan chức năng xác định hàng hóa thực tế không phải là phế liệu như khai báo. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, hàng hóa trong các container có tổng khối lượng hơn 652 tấn (652.080 kg).

Đáng chú ý, đây là loại hàng có hàm lượng kim loại cao với thành phần đồng trung bình 26,25%, sắt 37,35%, lưu huỳnh 35,69%. Bản chất hàng hóa là đồng ở dạng hợp chất CuFeS_2 (tinh quặng), là tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn chứ không phải chất thải.

Cơ quan chức năng kiểm tra các container hàng hóa để xử lý theo quy định. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Chiêu thức lập công ty "ma", nhận đơn qua WeChat

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ do Nguyễn Nguyên Lý cầm đầu.

Lý là người trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Người này nhận “đơn hàng” từ một người Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat. Sau đó, Lý chỉ đạo các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng đến việc sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục thông quan.

Cơ quan chức năng lấy mẫu để kiểm tra, giám định. Ảnh: CA

Để thực hiện hành vi, các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể: người phụ trách tìm hiểu chính sách pháp luật và khai báo hải quan; người "chạy" hiện trường tại cảng; người chuyên thành lập, quản lý các công ty “ma” để mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa và điều phối dòng tiền.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi. Không chỉ gian dối về tên gọi, mã HS, chủng loại hàng hóa, nhóm của Lý còn sử dụng các doanh nghiệp không hoạt động thực tế, mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các pháp nhân không có giao dịch thật.

Mục đích nhằm biến sản phẩm khoáng sản giá trị cao thành "xỉ đa kim" (chất thải) để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

Số lượng lớn hàng hóa bị phát hiện. Ảnh: CA

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp TP kết luận lô hàng vi phạm có giá trị nhiều tỉ đồng.