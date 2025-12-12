Công an phường Đông Hưng Thuận kéo giảm hơn 43% tội phạm, ra quân dịp Tết 12/12/2025 11:30

Sáng 12-12, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” (gọi tắt là Ba nhất) và ra quân cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, cho biết đợt ra quân lần này nhằm tạo động lực chính trị, tinh thần mạnh mẽ, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

Kéo giảm sâu tội phạm hình sự

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, địa bàn phường nằm ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM, quy mô diện tích và dân số lớn, giáp ranh nhiều khu vực, tiềm ẩn nhiều thách thức về ANTT.

Các lực lượng tham gia buổi lễ. Ảnh: NT

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo địa phương, Công an phường đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm sâu so với cùng kỳ. Cụ thể, số vụ phạm pháp giảm 44 vụ (tương ứng giảm 43,56%); tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 100%.

Lực lượng công an cũng đã đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, qua đó bắt và xử lý 296 người có hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an khi các mô hình tự quản, camera an ninh và tổ liên gia an toàn PCCC đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

"Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi khu phố là pháo đài cùng nhau ngăn chặn, phòng chống tội phạm. Mỗi tin báo, mỗi sự quan tâm, mỗi hành động của nhân dân đều góp phần quan trọng trong việc mang lại sự bình yên cho từng tuyến phố" - bà Thanh nhấn mạnh.

Thực hiện phong trào "Ba nhất" dịp Tết

Dự báo tình hình ANTT dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, cướp giật...) và tội phạm ma túy, Công an phường Đông Hưng Thuận đã quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm phong trào thi đua "Ba nhất".

Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: NT

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, nội hàm của phong trào gồm: Kỷ luật nhất: Là nền tảng sức mạnh, cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và có tác phong văn hóa ứng xử đúng mực; Trung thành nhất: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; lấy hiệu quả công việc và Sáu điều Bác Hồ dạy làm thước đo; Gần dân nhất: Bám sát cơ sở, lắng nghe dân nói, làm cho dân tin; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ đầu, không để phát sinh "điểm nóng".

Trong đợt cao điểm này, Công an phường tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng chủ động nắm tình hình trên không gian mạng và thực tế; tổng kiểm tra hành chính các khu vực giáp ranh, cơ sở kinh doanh có điều kiện; quyết tâm không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị.

Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng và đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Sáng cùng ngày, Công an TP.HCMV và các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM cũng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.