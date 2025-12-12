Bắt giữ người mẹ dẫn con 9 tuổi đi lột bông tai vàng của bé gái ở TP.HCM 12/12/2025 10:13

(PLO)- Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM khám phá, bắt giữ người phụ nữ dẫn theo con 9 tuổi lột đôi bông tai vàng của bé gái.

Ngày 12-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM làm rõ vụ việc cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Hai người bị mời làm việc là bà Lê Thị Bích Trâm (37 tuổi) và con gái LNBA (9 tuổi, cùng ngụ xã Tân Vĩnh Lộc).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin trình báo của anh ĐHT về việc con gái bị cướp giật tài sản.

Anh T cho biết khoảng 20 giờ ngày 8-12, con gái 5 tuổi của anh đang chơi trước nhà hàng xóm ở ấp 56 (xã Tân Vĩnh Lộc) thì bất ngờ khóc thét.

Công an lấy lời khai với bà T để điều tra. Ảnh: CA

Nghe tiếng con, anh T chạy ra xem thì thấy 2 người nữ đi xe đạp điện chạy ngang qua. Khi kiểm tra người con gái, anh T phát hiện đôi bông tai bé đeo đã bị lấy mất.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã phối hợp với Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 30 ngày 11-12, lực lượng chức năng xác định bà Trâm và con gái có liên quan nên tiến hành mời về làm việc khi cả hai đang ở phòng trọ thuộc ấp 68 (xã Tân Vĩnh Lộc).

Trước đó, bà Trâm đã lấy đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi ở con hẻm trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Trâm đã thừa nhận hành vi lấy đôi bông tai vàng 18K của bé gái vào tối 8-12, sau đó đem bán tại một tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lấy được đôi bông tai vàng, người phụ nữ mang bán lấy tiền tiêu xài. Ảnh: CA

Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.