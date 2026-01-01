Thanh niên 19 tuổi lao xe vào tổ công tác CSGT để 'thông chốt' 01/01/2026 15:15

(PLO)- Thanh niên 19 tuổi không đội mũ bảo hiểm, chở bạn đi đón năm mới 2026 đã không chấp hành hiệu lệnh còn lao xe vào CSGT.

Chiều 1-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, trú phường Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hành vi Nguyễn Anh Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào CSGT.

Thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tối 31-12-2025, Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra, kiểm soát cơ động trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến Quốc lộ 2A.

Tổ công tác tập trung xử lý các hành vi vi phạm như sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải và các hành vi vi phạm khác.

Nguyễn Anh Tuấn bị tạm giữ hình sự.

Đến khoảng 21 giờ 37 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển mô tô chở theo một người, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì Tuấn đã tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm “thông chốt” bỏ chạy. Việc này đã khiến ông Đỗ Văn Hùng (cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) bị hất văng ra đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã kịp thời khống chế Tuấn, đồng thời đưa ông Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Vụ việc khiến ông Đỗ Văn Hùng bị thương tích; Tuấn bị thương vùng mặt, tay và chân trái, phương tiện liên quan bị hư hỏng nhẹ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương.

Sáng 1-1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thăm hỏi, động viên ông Đỗ Văn Hùng.

Tại bệnh viện, sau khi nghe báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ những khó khăn mà cán bộ CSGT đang gặp phải; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của CSGT trong khi thi hành công vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn bình yên cho nhân dân.