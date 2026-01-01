Cà Mau: Khởi tố 3 bị can tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài 01/01/2026 12:28

(PLO)- Từ sự tiếp tay của My, Tiên đã tổ chức cho hơn 25 trường hợp xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch, nhưng mục đích là ở lại lao động trái phép, với chi phí từ 100-160 triệu đồng/người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố với 3 bị can để điều tra tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Tiên (40 tuổi), Nguyễn Thị Ái My (29 tuổi) và Dương Văn Nam (45 tuổi); tất cả cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Ái My (ảnh trái) và bị can Trương Thị Kim Tiên (ảnh phải). Ảnh: CACM

Trước đó, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên đã chuyển nguồn tin đến Cơ quan An ninh điều tra thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, bị can Tiên được một người Việt Nam lấy chồng và đang sinh sống tại Hàn Quốc tổ chức cho xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch (miễn thị thực), nhưng mục đích là lao động lâu dài; với thu nhập từ 1-2 triệu đồng/ngày.

Nhận thấy việc xuất cảnh đi lao động bằng hình thức này khá dễ dàng, Tiên đã liên hệ nhờ My (cháu bà con của Tiên, đang sinh sống tại Việt Nam) nhận tiền, giấy tờ tùy thân của người dân có nhu cầu xuất cảnh lao động, rồi gửi cho Tiên.

Theo điều tra ban đầu, Tiên đã tổ chức cho hơn 25 trường hợp xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch, nhưng mục đích là ở lại lao động trái phép, với chi phí từ 100-160 triệu đồng/người.

Trong vụ án này, bị can Nam dù không có mối quan hệ với bị can Tiên và My, nhưng do tin theo lời của 2 bị can này và mong muốn giúp người thân xuất cảnh lao động có thu nhập cao. Từ đó, Nam đã trực tiếp cung cấp giấy tờ tùy thân của người thân và tiền cho bị can My, Tiên tổ chức cho người thân xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch nhưng mục đích để lao động lâu dài.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân việc xuất cảnh, nhập cảnh, đi lao động, học tập ở nước ngoài phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.

Người dân tuyệt đối không tin theo các lời dụ dỗ, hứa hẹn việc làm ổn định, lương cao...; đồng thời, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi môi giới, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an cũng đề nghị khi người dân phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.