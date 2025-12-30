Truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC trong vụ vi phạm đấu thầu ở Cà Mau 30/12/2025 10:06

(PLO)- Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo nhân viên thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở NN&MT tỉnh Cà Mau) cũ làm chủ đầu tư...

VKSND tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Sở NN&MT tỉnh Cà Mau).

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã), Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Công ty AIC tại TP.HCM), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu), Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á), Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á), cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, đây là vụ án liên quan đến Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn chủ mưu, chỉ đạo.

Cụ thể, bà Nhàn đã chỉ đạo nhân viên thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trên cả nước, nhằm thực hiện các hành vi gian lận và không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc AIC) và Lê Thị Linh Nhung (Phó Văn phòng Quản lý Dự án 7 thuộc Công ty AIC) phụ trách gói thầu do Sở này làm chủ đầu tư.

Các bị can đã sử dụng các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" để nâng khống các bảng báo giá, câu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái; điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng...