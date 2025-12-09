Vụ AIC: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn đối mặt cáo buộc gây thiệt hại 142 tỉ đồng 09/12/2025 13:15

Vụ AIC: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn đối mặt cáo buộc gây thiệt hại 142 tỉ đồng

Sáng 9-13, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC. Các bị cáo chính gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã; Hoàng Thị Thúy Nga, Lê Hồng Sơn – cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Lê Hoài Nam – cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cùng 12 người khác.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12-12.