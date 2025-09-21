Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn bị cáo buộc chịu trách nhiệm hơn 142 tỉ đồng vì vi phạm đấu thầu 21/09/2025 15:19

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục... xảy ra tại TP.HCM.

Cụ thể, VKSND truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, Hoàng Thị Thúy Nga - Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC, Lê Hoài Nam - cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Lê Hồng Sơn - cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Trần Đăng Tấn - Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM và 11 bị can khác về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn gây thiệt hại hơn 145 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” như Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường... để tham gia đấu thầu nhằm thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, bị can Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế.

Theo chỉ đạo của bà Nhàn, Nga và Tấn sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Từ đó giúp Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu bị thiệt hại hơn 142 tỉ đồng; trúng 94 gói thầu lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu thiệt hại 2,3 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại hơn 145 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hơn 142 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu...

Đối với gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ" năm 2012 do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, bị can Sơn đã gây thiệt hại cho nhà nước 763 tỉ đồng.

Năm 2013, ông Sơn đã ban hành văn bản có tính định hướng, can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước 4,2 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi sai phạm ở 2 gói thầu trên, ông Sơn tiếp tục có các văn bản tham mưu cho UBND TP giao UBND các quận, huyện áp dụng kết quả đấu thầu của gói quận 5 (cũ) để mua sắm trực tiếp.

Kết quả các chủ đầu tư là 23 phòng GD&ĐT quận huyện và 89 trường THPT đã thực hiện 129 gói thầu mua sắm trực tiếp theo chỉ đạo trên, thiệt hại 137 tỉ đồng. Cáo trạng xác định, hậu quả này có mối quan hệ nhân quả với hành vi sai phạm của ông Sơn từ 2 gói thầu trước.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn (đứng). Ảnh: HOÀNG GIANG

Quá trình điều tra đã xác định, trước khi thực hiện các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga, Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên AIC) đã đến liên hệ với lãnh đạo Sở GD&ĐT nhằm tạo điều kiện giúp Công ty AIC thực hiện các gói thầu.

Tuy các đối tượng không khai nhận nhưng căn cứ kết luận giám định kết luận chữ viết trên các văn bản, hợp đồng dịch vụ định giá và hợp đồng tư vấn, biên bản tiếp nhận hồ sơ dự thầu của Sở GD&ĐT là do Hoàng Ngọc Hồng Phúc viết ra. Phúc khai được Nga đưa đến gặp ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà các ngày lễ và giới thiệu mình là nhân viên Công ty AIC được giao làm đầu mối liên hệ.

Trước khi có chủ trương giao Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục, Vũ Ngọc Thu (Trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) được ông Sơn gặp riêng và thông báo về việc Phòng GD&ĐT quận 5 được lựa chọn thực hiện thí điểm gói thầu này.

Thông qua giới thiệu của Hòa (chuyên viên Sở GD&ĐT), Thu gặp và đồng ý để Phúc hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận 5 làm thủ tục đấu thầu. Thu chỉ đạo chuyên viên Vũ Quốc Cường phối hợp với Phúc để thực hiện các thủ tục đấu thầu.

Cường biết Phúc là người của Công ty AIC, dù chưa có kết quả đấu thầu nhưng vẫn phối hợp và tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu do Phúc cung cấp qua email, gồm: Dự thảo tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hợp đồng tư vấn đấu thầu, bảng tiến độ... được Công ty AIC xây dựng sẵn để thực hiện thủ tục thẩm định giá gói thầu và đưa vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các "quân xanh"...

Cạnh đó, bị can Sơn còn ban hành văn bản có nội dung chỉ đạo UBND quận 5 (cũ) giao Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư là hành vi can thiệp trái pháp luật vào thẩm quyền của người có thẩm quyền thực hiện gói thầu.

Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 chỉ định thầu, giao Công ty Đông Nam Á và Công ty Tây Nam Bộ thực hiện thẩm định giá; chỉ định Công ty Phú Bình tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không lập và phát hành hồ sơ yêu cầu. Các công ty này không có hồ sơ đề xuất, không có biên bản thương thảo hợp đồng là thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu...

Cạnh đó, các bị can đã lập những tổ đấu thầu với thành viên không có kinh nghiệm, không có chứng chỉ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề trong đấu thầu. Các thành viên trong tổ không thực tế hoạt động, nhiều thành viên không biết mình có tên; nhiều nhân viên ký khống hồ sơ...

Cáo trạng xác định: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục với số tiền tổng cộng hơn 142 tỉ đồng.