Chánh án Nguyễn Văn Quảng trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán 10/02/2026 14:42

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, tin tưởng các thẩm phán sẽ không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngày 10-2, tại Hà Nội, TAND Tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Các thẩm phán nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: congly.vn

Phát biểu chúc mừng các thẩm phán được trao Quyết định đợt này, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng các thẩm phán sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng lời tuyên thệ; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người thẩm phán; không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xứng đáng với chức danh thẩm phán TAND.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Congly.vn

Chánh án cũng đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, tập thể lãnh đạo, công chức các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các thẩm phán hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao cần tăng cường công tác đào tạo, tuyển chọn những người có đủ điều kiện, năng lực, phẩm chất để bổ sung nguồn thẩm phán nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho ngành TAND.

Thẩm phán TAND bậc 3 Tô Thị Kim Nhung tuyên thệ. Ảnh: congly.vn

Đại diện những người được bổ nhiệm, Thẩm phán TAND bậc 3 Tô Thị Kim Nhung thực hiện nghi thức tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Thẩm phán xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao một cách trung thực, tận tâm. Thực hành công lý, chỉ tuân theo pháp luật, khách quan và công bằng. Tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán”.