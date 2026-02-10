Vụ Nguyễn Thái Luyện Alibaba: Chi trả 4 đợt hơn 812 tỉ đồng cho các bị hại 10/02/2026 16:38

(PLO)- Tính đến ngày 10-2-2026, THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 4 cho các bị hại trong vụ Alibaba.

Ngày 10-2, THADS TP.HCM đã có thông cáo về kết quả tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm.

Theo đó, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm theo Bản án phúc thẩm ngày 19-5-2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Bản án sơ thẩm ngày 29-12-2022 của TAND TP.HCM với nội dung: "Buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền 2.445 tỉ đồng cho 4.548 bị hại (4.929 người)".

Tính đến ngày 10-2-2026, THADS TP.HCM đã xử lý các tài sản bản án tuyên kê biên và thực hiện chi trả hơn 812 tỉ đồng cho các bị hại.

Bị án Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về chi trả tiền thi hành án:

THADS TP.HCM đã thanh toán đợt 1: 82 tỉ đồng từ tiền tạm giữ và tiền những người khác thi hành cho Nguyễn Thái Luyện Võ Thị Thanh Mai (theo tỷ lệ 3,351% trên số tiền được thi hành án).

Ngày 27-10-2025, đã thanh toán đợt 2: 143 tỉ đồng (theo tỉ lệ 5,877% trên số tiền được thi hành án).

Ngày 24-12-2025, đã thanh toán đợt 3: 519 tỉ đồng (theo tỉ lệ 21,237% trên số tiền được thi hành án).

Ngày 10-2-2026, đã thực hiện thanh toán đợt 4: gần 67 tỉ đồng (theo tỉ lệ 2,734% trên số tiền được thi hành án).

THADS TP.HCM yêu cầu, đối với người bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án; chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền; chưa cung cấp tài khoản nhận tiền… đề nghị nhanh chóng gửi đơn và tài liệu kèm theo về THADS TP.HCM để được thanh toán tiền thi hành án.

THADS TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TP.HCM; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.

THADS TP.HCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành Bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại theo đúng quy định của pháp luật.