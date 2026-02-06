Vụ Nguyễn Thái Luyện Alibaba: Hơn 754 tỉ đồng đã được chi trả cho 4.208 bị hại 06/02/2026 13:37

(PLO)- THADS TP.HCM đã thụ lý ra quyết định và tổ chức thi hành đối với 43 quyết định thi hành án; ủy thác xử lý 542 tài sản bản án tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án tại các tỉnh khác...

Cuối năm 2022, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm thực hiện được đưa ra xét xử.

Tại bản án phúc thẩm ngày 19-5-2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và bản án sơ thẩm 29-12-2022 của TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện liên đới bồi thường hơn 2.446 tỉ đồng cho hơn 4.548 bị hại. Tiếp tục duy trì lệnh kê biên đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 658 thửa đất của hai bị cáo.

Bị án Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hơn 3 năm qua, THADS TP.HCM đã chủ động, tích cực trong việc xác minh tài sản và tổ chức chi trả tiền cho các bị hại trong vụ án.

Theo THADS TP.HCM, tính đến nay, THADS TP.HCM đã thụ lý ra quyết định và tổ chức thi hành đối với 43 quyết định thi hành án.

Về chi trả tiền thi hành án, tính đến ngày 3-2-2026, THADS TP.HCM đã xử lý các tài sản bản án tuyên kê biên đảm bảo thi hành án, gồm: 8 xe ô tô, 2 xe gắn máy, máy tính, máy in và 272 miếng kim loại màu vàng, các bất động sản...

THADS TP.HCM đã chi trả 3 đợt cho 4.208/4.929 người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án với số tiền hơn 745 tỉ đồng. Đối với những người được thi hành án chưa có đơn yêu cầu thi hành án, THADS TP.HCM đang gửi tiết kiệm theo quy định.

Về biện pháp tiếp tục tổ chức thi hành, THADS TP.HCM đã ủy thác xử lý 542 tài sản bản án tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án tại các tỉnh khác.

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 312 quyền sử dụng đất (Phú Mỹ 304 tài sản và Xuyên Mộc 8 tài sản); tại Đồng Nai 212 quyền sử dụng đất (Biên Hòa: 2 tài sản; Long Thành: 188 tài sản; Xuân Lộc: 22 tài sản; Nhơn Trạch 13 tài sản) và 5 tài sản ở Hàm Tân, Bình Thuận (cũ).

Hiện nay, các Cơ quan THADS nhận ủy thác xử lý tài sản nêu trên đã thực hiện đầy đủ các thủ tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá, bán đấu giá đối với các tài sản đủ điều kiện xử lý. Nhiều tài sản bán đấu giá đã giảm giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia đấu giá.

Theo THADS TP.HCM, quá trình tổ chức thi hành án gặp một số khó khăn, vướng mắc như pháp lý của nhiều tài sản không rõ ràng, có tranh chấp, tài sản có biến động tăng hoặc giảm về diện tích.

Nhiều tài sản, nhóm tài sản chung ranh, liền kề, bao bọc lẫn nhau và các tài sản hoặc nhóm tài sản nằm bên trong không có lối đi.

Số lượng người được thi hành án rất lớn (4.929 người) nên các chấp hành viên các cơ quan THADS sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện thủ tục thông báo, tống đạt, cung cấp thông tin, chi trả tiền... trong quá trình tổ chức thi hành án.