THADS TP.HCM tìm tổ chức thẩm định giá 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan 28/01/2026 17:37

(PLO)- Sau khi cưỡng chế kê biên hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan, THADS TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức thẩm định giá.

Ngày 28-1, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự liên quan đến hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, chấp hành viên THADS TP.HCM cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản: 1 túi Hermes màu trắng size 25, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi và 1 túi Hermes màu trắng size 30, không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định giá như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ THADS TP.HCM cho biết thời hạn nộp hồ sơ: 2 ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của THADS TP.HCM. Thành phần hồ sơ: văn bản đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định giá; hồ sơ năng lực của Tổ chức thẩm định giá; danh sách tài sản cùng loại với tài sản kê biên, biểu phí thẩm định kèm theo danh mục tài liệu được đánh số thứ tự từ 1 đến hết, biên nhận hồ sơ (2 liên). Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của THADS TP.HCM. Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường An Hội Đông, TP.HCM.

Là tổ chức thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. (Kèm theo Thông báo danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thẩm định viên về giá mới nhất của Bộ Tài chính đối với Công ty).

Cung cấp danh sách hợp đồng thẩm định giá đã thực hiện đối với tài sản cùng loại trong năm trước liền kề, gồm: tên loại tài sản; tên cơ quan THA/CHV; Số - ngày tháng năm của Hợp đồng; Số - ngày tháng năm của chứng thư; thời gian từ ngày 1-1 đến ngày 31-12.

Phí dịch vụ thẩm định giá trọn gói (kèm theo thông tin công khai biểu phí dịch vụ của đơn vị).

Thời gian thực hiện, ban hành Chứng thư thẩm định giá (là khoảng thời gian từ khi ký Hợp đồng dịch vụ đến khi ban hành Chứng thư).

Như PLO đã đưa tin, trong cùng ngày (28-1), THADS TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Buổi làm việc diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 28-1, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khác. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt tại buổi làm việc.