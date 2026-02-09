Cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM lãnh 5 năm 6 tháng tù 09/02/2026 19:27

Tối 9-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM) 5 năm 6 tháng tù; các bị cáo Lê Huy Sơn (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp), Lê Thị Phương (kế toán), Đỗ Đình Ngọc Bích (thủ quỹ) cùng mức án 5 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (nhân viên hành chính), Lê Bảo Ngọc (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp) cùng mức án 2 năm tù - cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Huỳnh Kim Tước tại tòa. Ảnh: MX

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, có đủ căn cứ xác định bị cáo Huỳnh Kim Tước là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP.HCM, trong quá trình làm việc đã lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, được giao nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đã ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ không gian làm việc với nhiều công ty khác nhau.

Việc ký hợp đồng này bản chất là ký hợp đồng cho thuê mặt bằng của Trung tâm; có sử dụng tài sản công của Trung tâm, nhưng bị cáo Huỳnh Kim Tước không xin ý kiến, không xây dựng đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm để báo cáo Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các cấp quản lý Nhà nước khác.

Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng là hơn 2,4 tỉ đồng được để ngoài sổ sách, không kê khai báo cáo thuế theo quy định. Trong đó, bị cáo Huỳnh Kim Tước hưởng lợi 437 triệu đồng.

Số tiền hưởng lợi, bị cáo Huỳnh Kim Tước dùng để chi thanh toán phụ cấp cho Giám đốc, các phòng ban thuộc trung tâm; thanh toán chi phí tiếp khách; thanh toán các hoạt động của đơn vị, chi phí đi lại, tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, tiền tạm ứng nhân viên; thanh toán tiền thẻ tín dụng cho cá nhân...