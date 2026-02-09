Lời khai lạnh lùng của hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 09/02/2026 16:59

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Lê Sỹ Tùng lạnh lùng khai nhận toàn bộ hành vi bắn chết 3 người trong một gia đình, cướp tài sản rồi lẩn trốn...

Ngày 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Liên quan vụ án này, còn có các bị cáo khác bị đưa ra xét xử, gồm: Lưu Minh Tiến (tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Việt (tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).

Tại phiên toà, bị cáo Lê Sỹ Tùng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng. Vì vậy, khi đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai xét hỏi về quá trình phạm tội và hành vi giết người, cướp tài sản, Tùng trả lời rành mạch, chi tiết.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Bị cáo Tùng khai tại tòa, thấy cuộc sống nhàm chán nên có ý định giết người. Bị cáo lên mạng mua súng loại súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao, có ống ngắm hồng ngoại của Lưu Minh Tiến thông qua Phạm Quang Huy, với giá bán là 42 triệu đồng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

“Khi có mục đích giết người, bị cáo đã đi khảo sát nhiều khu vực tại tỉnh Bình Phước cũ để tìm nhà nào đó ra tay. Khi đi làm, thấy nhà của bị hại là cơ sở thu mua nông sản ở thôn 6, xã Đak Nhau thấy căn nhà có vườn cây lớn phù hợp với việc bắn người nên bị cáo đã chọn đây là điểm gây án. Bị cáo đã tìm hiểu, hỏi hàng xóm biết nhà này có 5 người”, bị cáo Lê Sỹ Tùng khai tại tòa.

Đại diện VKS hỏi bị cáo: “Bị cáo mua tóc giả, mặt nạ, dụng cụ tháo ráp súng, lưỡi câu cá, cuộn dây dù, đạn khói rồi gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất rồi đón xe khách đi lên Đà Lạt rồi quay lại TP.HCM di chuyển xuống xã Đak Nhau với mục đích gì?”

Bị cáo Tùng đáp: “Việc di chuyển, đội tóc giả, thay quần áo, bịt mặt để đánh lạc hướng cơ quan công an. Còn mua đạn khói với mục đích nếu bị phát hiện, công an truy bắt khi phát hiện tại căn nhà thì bị cáo sẽ ném đạn khói để ngăn chặn việc truy đuổi…”.

Bị cáo khai tiếp khi tiếp cận nhà bị hại, bị cáo đã đứng vườn cây đối diện rồi kê báng súng vào cây rồi bị cáo bắn người lớn trước sau đó bị cáo bắn đứa trẻ khi cả hai đang chuẩn bị ăn cơm ở ngoài hiên nhà. Sau khi bắn 2 người xong, bị cáo vào nhà phát hiện có camera, bị cáo đã dùng súng bắn vỡ rồi vào trong buồng dùng máy cắt sắt phá két.

"Khi phá két sắt, bị cáo có nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu, bị cáo chạy ra phát hiện có người phụ nữ đang ngoài cửa định bỏ chạy, bị cáo đã dùng súng bắn 2 phát vào đầu rồi quay lại phá két sắt lấy tiền. Khi phá két sắt, bị cáo thấy có cả vàng nhưng bị cáo không lấy vàng mà chỉ lấy tiền để đủ tiêu xài trong quá trình lẩn trốn”, bị cáo Tùng khai thêm.

Sau khi lấy được tiền, bị cáo đi vào các khu vực vườn cây rồi cởi quần áo cho vào ba lô và xin người dân bao trắng để đựng đồ.

Sau khi phát hiện người dân, bị cáo nói “đi lạc đường” nên nhờ đi nhờ đến ngã tư Bom Bo. Tại đây, bị cáo thuê xe ôm chở về phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai). Sau đó bị cáo đi bộ vào nhà anh người quen ở phường Phước Long gửi bao đồ dùng rồi đi về nhà.

Đến tối cùng ngày, bị cáo lái xe máy đến nhà người quen để lấy bao dụng cụ mang đến chân núi Bà Rá, phường Phước Long để giấu, còn lấy 3 cọc tiền, ống ngắm của súng và 2 đèn pin mang về nhà cất giấu. Ngày hôm sau bị cáo quay lại chỗ cất giấu mang theo 3 cọc tiền, ống ngắm của súng và 2 đèn pin rồi lái xe đến phường Hố Nai (tỉnh Đồng Nai) cất giấu 3 cọc tiền.

“Chơi một ngày ở Hố Nai bị cáo lấy đồ súng đạn rồi quay trở về đến bãi rác ngay chân núi Bà Rá cất giấu rồi đi về nhà. Đến chiều cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ”, bị cáo Tùng khai.

Tại phiên toà, đại diện phía bị hại cũng cho biết yêu cầu bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục...