Đang xét xử hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 09/02/2026 14:28

(PLO)- Bị cáo Lê Sỹ Tùng đã dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai rồi cướp tài sản...

Ngày 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.



Bị cáo Lê Sỹ Tùng là hung thủ đã dùng súng bắn chết 3 người trong gia đình của chủ cơ sở thu mua nông sản tại thôn 6, xã Đak Nhau (tỉnh Đồng Nai) để cướp tài sản.

Liên quan vụ án này, còn có các bị cáo khác bị đưa ra xét xử, gồm: Lưu Minh Tiến (tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Việt (tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).

Bị cáo Lê Sỹ Tùng được đưa vào phòng xử án. Ảnh: Vũ Hội

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn.

Khoảng giữa tháng 5-2025, Tùng lên trang mạng xã hội hỏi Phạm Quang Huy để mua khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao. Thấy có người mua, Huy hỏi Lưu Minh Tiến về việc có người hỏi mua súng và Tiến đồng ý giá bán là 42 triệu đồng. Sau khi thử súng, Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Sau đó Tùng chuyển hết tiền mua súng đạn. Việc môi giới bán súng đạn, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng. Còn Nguyễn Văn Việt, là bạn của Tùng, có nhu cầu nên đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng với giá 10 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 6-2025, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm người giàu để giết và cướp tài sản.

Vì vậy, Tùng lên các trang mạng xã hội tìm mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, đôi găng tay bảo hộ, quả pháo khói, nam châm và dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá, cuộn dây dù...

Khoảng giữa tháng 7-2025, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản do ông ĐDT làm chủ thuộc thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai thấy nhà giàu, vắng người đi lại nên chọn làm nơi gây án.

Đến ngày 1-10-2025, Tùng lấy dụng cụ cho vào ba lô đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (trên đường quốc lộ 1, thuộc phường Long Bình) để gửi rồi đón xe lên Đà Lạt rồi đón xe khách lại Đồng Nai xuống xe thay đồ, đội tóc giả. Sau đó Tùng đi xe ôm đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Tất cả việc di chuyển của Lê Sỹ Tùng nhằm mục đích nhằm đánh lạc hướng của cơ quan công an sau khi gây án.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng. Ảnh: Vũ Hội

Ngày 2-10-2025, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông T rồi đi bộ vào vườn điều thay quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Ngồi chờ đến 18 giờ cùng ngày, Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối có ông T và cháu ĐTT (12 tuổi) đang ăn ngay trước hiên nhà nên chọn điểm bắn khoảng 35m. Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông T và đứa trẻ rồi tắt cầu dao điện. Thấy camera ở cổng còn điện, Tùng đã bắn vỡ.

Khi cắt két sắt, Tùng thấy tiếng bà H (vợ ông T) phát hiện kêu la bỏ chạy ra ngoài, Tùng đuổi theo bắn nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Khi quay lại chỗ két sắt thấy ông T vẫn ú ớ, Tùng bắn thêm một phát rồi tiếp tục đi cắt két sắt. Tùng lấy trong két sắt 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn, Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long, TP.HCM gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5-10-2025, Tùng bị lực lượng công an bắt giữ. Sau đó Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng bị bắt giữ.