Sắp xét xử hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai để cướp tài sản 24/01/2026 18:35

(PLO)- TAND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc xét xử đối với Lê Sỹ Tùng, hung thủ dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình rồi cướp tài sản.

Theo thông báo của TAND tỉnh Đồng Nai, dự kiến ngày 10-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội hủy hoại tài sản.

Cũng trong vụ án này, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến (tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Việt (tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng).

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn.

Khoảng giữa tháng 5- 2025, Tùng lên trang mạng xã hội hỏi Phạm Quang Huy để mua khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao. Huy hỏi khẩu súng của Lưu Minh Tiến và giới thiệu có người mua. Tiến đồng ý giá bán là 42 triệu đồng. Sau khi thử súng, Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Sau đó Tùng chuyển hết tiền mua súng đạn. Việc môi giới bán súng đạn, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng.

Còn Nguyễn Văn Việt, là bạn của Tùng, có nhu cầu nên đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng với giá 10 triệu đồng.

Lê Sỹ Tùng khi mới bị công an bắt giữ. Ảnh: VH

Khoảng giữa tháng 6-2025, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm người giàu để giết và cướp tài sản.

Tùng lên các trang mạng xã hội tìm mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, đôi găng tay bảo hộ, quả pháo khói, nam châm và dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả, lưỡi câu cá, cuộn dây dù...

Khoảng giữa tháng 7-2025, Tùng lái xe máy đi rẫy ngang qua cơ sở thu mua nông sản do ông ĐDT làm chủ thuộc thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này nhiều người khá giả sinh sống, đường sá thưa vắng, ít người qua lại nên Tùng chọn làm nơi thực hiện ý đồ.

Đến chiều 1-10-2025, Tùng mang ba lô chứa các công cụ gây án đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (trên đường quốc lộ 1, thuộc phường Long Bình) để gửi rồi đón xe lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra.

Khi đến đèo Bảo Lộc thì Tùng xuống xe đi ăn uống rồi Tùng đón xe quay về ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai). Tùng xuống xe thay quần áo, đeo bao tay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách về đến cầu vượt Amata thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe.

Tùng đi xe ôm đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông, sau đó đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Ngày 2-10-2025, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông T rồi đi bộ vào vườn điều thì vứt tóc giả, thay đổi đặc điểm quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Ngồi chờ đến 18 giờ cùng ngày, Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối có ông T và cháu ĐTT (12 tuổi) đang ăn ngay trước hiên nhà nên chọn điểm bắn khoảng 35 m. Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông T và đứa trẻ rồi tắt cầu dao điện. Thấy camera ở cổng còn điện, Tùng đã bắn vỡ.

Khi cắt két sắt, Tùng nghe có tiếng bà H (vợ ông T) kêu la nên đi ra. Thấy bà này bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra đến ngoài hiên rồi dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tùng quay lại chỗ két sắt thấy ông T đang ú ớ nên bắn thêm một phát rồi tiếp tục đi cắt két sắt. Tùng lấy trong két sắt 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Để tránh bị phát hiện, trên đường lẩn trốn, Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long, TP.HCM gửi ba lô chứa dụng cụ rồi về nhà.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5-10-2025, Tùng bị lực lượng công an bắt giữ.

Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép khẩu súng Ruger và khẩu súng nén khí PCP.