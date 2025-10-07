Gần 500 cảnh sát truy bắt kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai 07/10/2025 06:11

(PLO)- Sau khi xác định trọng án, công an huy động gần 500 cảnh sát và trong vòng 56 giờ đã bắt được hung thủ gây ra vụ án bắn chết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

Khoảng 7 giờ ngày 3-10, người dân ở thôn 6 (xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai) bàng hoàng khi phát hiện tại nhà vợ chồng và đứa cháu 11 tuổi tử vong tại nhà riêng, cũng là nơi làm đại lý thu mua nông sản.

Thứ trưởng Bộ Công an đến hiện trường chỉ đạo điều tra

Sau khi nhận tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi công an xác định hung thủ dùng súng bắn chết 3 nạn nhân để phá két sắt cướp tài sản.

Trong ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản để điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ quá trình truy bắt hung thủ gây án. Ảnh VŨ HỘI.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo phải tập trung mọi lực lượng, biện pháp để điều tra khám phá, làm rõ vụ án vì đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng công an trước Nhân dân, trước Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường vụ án để chỉ đạo điều tra, tổ chức 2 buổi họp chỉ đạo trực tiếp. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các Cục nghiệp vụ hỗ trợ, đồng thời công an TP.HCM huy động lực lượng tham gia phối hợp điều tra xác minh.

“Ngay sau đó Công an tỉnh Đồng Nai cũng lập Chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, với 5 mũi xác minh và chia thành 12 tổ công tác để cùng truy bắt đối tượng. Lực lượng công an cũng nhanh chóng phối hợp Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra để tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn qua Campuchia”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động ngày đêm truy bắt hung thủ. Ảnh: VH.

Cũng theo Thiếu tướng Hải, hung thủ tính toán rất kỹ, quan sát địa hình, nghiên cứu hiện trường, tìm hiểu gia đình nạn nhân trước khi gây án. Nhà nạn nhân khu vực vắng người.

Khi gây án hung thủ mặc áo khoác, đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm và dùng khẩu trang bị kín mặt và bắn camera an ninh của gia đình nạn nhân.

56 tiếng đồng hồ không ngủ…

Với những dấu vết khá mờ nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và với 50 tin báo của người dân cung cấp giá trị, hàng chục giả thiết được đặt ra Ban chuyên án đã có dấu vết của kẻ gây án.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (áo xanh) trực tiếp đấu tranh, làm việc với nghi phạm.

Đúng 15 giờ 30 ngày 5-10, lực lượng cảnh sát đã vây bắt được Lê Sỹ Tùng (32 tuổi, quê Thanh Hoá, cư trú tại phường Phước Bình, Đồng Nai) khi đang ở phường Phước Bình và thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án. Sau 56 giờ truy bắt, hung thủ đã sa lưới.

“Có thể nói rằng đến thời điểm phát hiện và bắt giữ đối tượng là 56 giờ đồng hồ. Nhưng để sớm bắt được hung thủ mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thì 56 giờ đó toàn bộ các lược lượng cán bộ, chiến sĩ công an chúng tôi không ngủ”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Tại cơ quan công an, Lê Sỹ Tùng khai nhận, sau nhiều lần quan sát nhà nạn nhân nên ngày 2-10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, Tùng đã chuẩn bị súng, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai).

Hung khí công an thu giữ của nghi phạm Tùng.

Đến chiều cùng ngày Tùng nấp ở đồi cây đối diện nhà nạn nhân để quan sát. Đến chiều tối cùng ngày, Tùng đột nhập vào nhà nạn nhân dùng súng bắn chết 3 người rồi phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km.

Đến sáng 3-10, Tùng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.