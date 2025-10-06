Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 06/10/2025 11:07

(PLO)- Lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình rồi cướp tài sản ở Đồng Nai.

Ngày 6-10, một nguồn tin cho biết, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tùng được cho là nghi phạm dùng súng bắn chết 3 người ở xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra lấy lời khai của nghi can.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3-10 người dân phát hiện ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự để điều tra

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.