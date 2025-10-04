Vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản 04/10/2025 17:57

(PLO)- Theo thông tin công an tỉnh Đồng Nai, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn, sau đó hung thủ cướp tài sản.

Ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3-10.

Ba nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T). Gia đình ông T là đại lý thu mua nông sản.

Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra vụ án. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Đồng thời Công an Đồng Nai cũng báo cáo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an đang tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Nghi phạm thời điểm gây án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Cơ quan Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.