Công an thông tin về vụ 3 người trong gia đình bị sát hại ở Đồng Nai 04/10/2025 09:34

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin ban đầu về vụ ba người trong gia đình bị sát hại và kêu gọi mọi người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nghi phạm báo ngay cho công an.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3-10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ ba người chết chưa rõ nguyên nhân tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (địa chỉ thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Nhận tin báo, Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện ba người tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T).

Camera đã ghi lại hình ảnh của nghi can gây án.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng công an ghi nhận trên người những nạn nhân tử vong có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi can.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt kẻ gây ra vụ án. Ảnh: VŨ HỘI

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi mọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan thì kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777, gặp Thượng tá Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.