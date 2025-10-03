Hàng chục cảnh sát đến hiện trường vụ án 3 người bị sát hại ở Đồng Nai để điều tra 03/10/2025 22:09

(PLO)- Hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án 3 người tử vong để điều tra, truy bắt hung thủ.

Tối ngày 3-10, phóng viên PLO có mặt tại hiện trường vụ án khiến 3 người tử vong tại xã Đak Nhau (tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân được xác định là: ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chồng), bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ) và cháu trai Đỗ Tiến T (11 tuổi).

Theo quan sát của phóng viên căn nhà của nạn nhân là ngôi nhà 2 tầng nằm ngay trên con đường liên xã Đak Nhau. Khu vực thưa thớt, phía trước nhà nạn nhân là khu rừng tràm, phía sau nhà là thung lũng trồng loại cây cao su không có nhà dân ở, ít người đi lại.

Xe của cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra vụ án. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại hiện trường hàng chục cảnh sát vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.

Phía bên ngoài công an địa phương bảo vệ hiện trường không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận. Phía trong nhà hàng chục cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ngoài lực lượng công an còn có đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành thu thập một số vật dụng tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Căn nhà của nạn nhân khu vực vắng vẻ. Ảnh: VŨ HỘI

Một người dân kể lại, bà Chu Hồng H bị sát ngay phía ngoài khu vực gần sân cạnh xe ô tô, còn ông Đỗ Duy T và đứa cháu ngoại 11 tuổi tử vong cạnh mâm cơm ở ngoài hiên nhà.

Một số người dân quen biết với nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày người làm công cho gia đình bà H đến lấy đồ để đi cạo mủ cao su thì phát hiện sự việc nên vội báo mọi người và công an địa phương.

Người dân khu vực vẫn đang bàng hoàng khi nghe về vụ án mạng 3 người chết, trong đó có trẻ em. Ảnh: VŨ HỘI.

Một số thông tin còn cho biết, hung thủ đã kéo một chiếc két sắt ra phía sau vườn để cạy, đập lấy tài sản.

Được biết, căn nhà trên có hai vợ chồng nạn nhân ở cùng cháu ngoại để tiện đưa đón đi học, những người con đều đã lớn đi làm và ở riêng. Người dân ở địa phương cho biết, nạn nhân hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ở xung quanh và gia đình thuộc khá giả khu vực.