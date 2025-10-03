3 người trong một gia đình ở Đồng Nai tử vong, nghi bị sát hại 03/10/2025 12:24

(PLO)- Lực lượng công an đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ ba người trong một gia đình tử vong để điều tra làm rõ.

Đến trưa ngày 3-10, Công xã xã Đak Nhau và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ việc phát hiện ba thi thể trong một ngôi nhà.

Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Ba nạn nhân được xác định là: ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chồng), bà Chu Hồng H (46 tuổi, vợ) và con trai Đỗ Tiến T (11 tuổi).

Hiện tại, lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Rất nhiều người dân tập trung xung quanh khu vực này để theo dõi.

Lãnh đạo UBND xã Đak Nhau xác nhận vụ việc được phát hiện sáng nay tại một ngôi nhà trên địa bàn. Người chồng và con trai được phát hiện tử vong ở khu vực hiên nhà. Còn người vợ được phát hiện trong phòng ngủ.

Bước đầu phát hiện ba nạn nhân có thương tích. Trong nhà, két sắt có dấu hiệu bị lục lọi. Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề thu mua nông sản.