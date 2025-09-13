Vụ 4 người ở Đắk Lắk bị sát hại: Bắt tạm giam bị can về tội giết người, cướp tài sản 13/09/2025 15:42

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận, bị can sát hại bốn người trong một gia đình.

Ngày 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: S.Đ

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Thuận đã ra tay sát hại bốn người trong một gia đình. Trong đó, có ba nạn nhân tử vong tại chỗ, một cháu trai 12 tuổi may mắn leo tường chạy thoát.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi), Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H).

Người bị thương là cháu Trần Tấn P (12 tuổi, con trai chị H). Hiện cháu P đang được điều trị tại bệnh viện.

Thời điểm Thuận bị bắt. Ảnh: C.A

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai đã có một con gái chung (3 tuổi) với chị H. Tuy nhiên, do mâu thuẫn tình cảm, gia đình chị H muốn con gái cắt đứt quan hệ tình cảm với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 13-9, Thuận mang theo một chiếc búa đóng đinh, một con dao bầu và một con dao thái lan từ nhà đi đến nhà chị H để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi gây án Thuận đã cướp một xe máy, một điện thoại di động của người dân để tẩu thoát và bị công an bắt giữ khi lẩn trốn tại khu vực đồi thông thuộc phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến ba người tử vong, một người bị thương.

Video công an bắt giữ Thuận

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ và mặc áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ. Khoảng 8 giờ 31 ngày 13-9, công an đã bắt được Thuận tại khu vực phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.