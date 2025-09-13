Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết 13/09/2025 11:19

(PLO)- Bé trai 12 tuổi, nạn nhân vụ bốn người trong đình ở Đắk Lắk bị sát hại, thoát chết nhờ bạn hàng xóm nhanh trí, dũng cảm giúp đỡ.

Sáng 13-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan điều tra đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Thuận là nghi phạm đâm chém bốn người trong gia đình ở phường Thành Nhất.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A

Bước đầu, Thuận khai ra tay sát hại bốn người do ghen tuông với vợ hờ và bị mẹ vợ hờ không cho ở chung nhà. .

Theo một nguồn tin, một bé trai gần căn nhà xảy ra vụ án đã dũng cảm cứu bạn là cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi) thoát chết.

Trước đó, cháu Phát bị Thuận đâm chém nhiều nhát nhưng cháu đã leo tường, trốn thoát sang nhà hàng xóm.

Khi nghe tiếng kêu cứu của Phát, cháu TCK (12 tuổi) ở nhà bên cạnh, đã ra mở cửa, đưa bạn vào nhà.

Cháu TCK kể lại việc cứu bạn. Ảnh: T.T

Khi thấy cháu K đưa cháu Phát vào nhà, hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận lao đến đập cửa. Rất may, cháu K đã kịp thời chốt chặn cửa, kiên quyết không mở cửa dù bị Thuận liên tục đe dọa.

“Con nghe bạn Phát gọi, kêu cứu thì con ra mở cửa, đưa vào nhà. Lúc đó, ông Thuận cũng lao sang, đập cửa, hù dọa con. May lúc đó con đã kịp chốt cửa nên không mở”- cháu K kể lại với PV Pháp Luật TP.HCM.

Cháu K kể thêm, đến hơn 2 giờ sáng, khi nhìn thấy công an ở bên ngoài, cháu mở cửa ra kêu cứu, nhờ các chú công an đưa Phát đi cấp cứu.

Công an phong tỏa căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: T.T

“Khi giữ Phát trong nhà, con rất lo sợ. Tuy nhiên, thấy bạn bị thương nên con kiên quyết không mở cửa”- cháu K nói.