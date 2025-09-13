Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk 13/09/2025 08:54

(PLO)- Nghi phạm sát hại 4 người ở Đắk Lắk mặc áo chống nắng lẩn trốn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Video công an bắt giữ nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình.



Ngày 13-9, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại 4 người trong cùng một gia đình ở Đắk Lắk.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận

Nghi phạm Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng nay, khi đang mặc áo chống nắng, trùm kín mặt, lẩn trốn ở đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.