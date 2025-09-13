Nhiều cảnh sát truy bắt kẻ sát hại 4 người trong gia đình vợ hờ 13/09/2025 07:23

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng truy bắt kẻ sát hại 4 người trong gia đình vợ hờ.

Ngày 13-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an tỉnh này đã huy động nhiều lực lượng truy bắt nghi kẻ sát hại ba người trong một gia đình tử vong, một người nguy kịch tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

“Khoảng 2 giờ 15, hung thủ gây án đã bỏ trốn, chúng tôi đang khẩn trương truy tìm”- nguồn tin cho hay.

Công an đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 27 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao tấn công vào các thành viên trong gia đình chị H.

Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong tại chỗ.

Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Con hẻm nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.T

Sau khi gây án, Thuận leo tường rào bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, truy tìm kẻ thủ ác.

Theo người dân địa phương, lâu nay Thuận sống chung nhà với chị H, có con chung với người này nhưng không làm thủ tục kết hôn.