Gãy cần cẩu công trình đè sập tường Bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng 31/12/2025 11:22

(PLO)- Cần cẩu công trình xây dựng trên đường 2 Tháng 9 (TP Đà Nẵng) bị gãy, đè sập tường phía sau Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Sáng 31-12, một vụ gãy cần cẩu công trình xảy ra tại công trường thi công cao ốc trên đường 2 Tháng 9 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cần cẩu công trình The One Tower bị gãy. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hiện trường, PV ghi nhận cần cẩu bị gãy rơi xuống vắt ngang qua đường dân sinh, đè lên đường dây điện. Nghiêm trọng hơn, cần cẩu đã đè sập một mảng tường phía sau Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Clip hiện trường vụ việc.

Nhân viên bảo vệ của bảo tàng cho hay vụ việc xảy ra lúc gần 10 giờ cùng ngày. Lúc cần cẩu đổ xuống, có người dân qua lại trên đường nhưng rất may không có thiệt hại về người. Một xe ô tô đậu bên dưới may mắn thoát nạn.

Một mảng tường phía sau Bảo tàng điêu khắc Chăm bị cần cẩu đè sập. Ảnh: TẤN VIỆT

Lực lượng công an đã có mặt ghi nhận thông tin ban đầu. Đến gần 11 giờ, cần cẩu bị gãy đã được cẩu kéo vào bên trong công trình.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu xác nhận vụ việc không có thiệt hại về người. Lãnh đạo phường đã cử lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình, mời chủ đầu tư, nhà thầu lên làm việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bảng thông tin công trình, dự án đang được thi công mang tên Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Tổng thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Central. Tư vấn quản lý thi công và tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam. Gói thầu đang thực hiện là thi công cọc khoan nhồi và tường vây, thi công kết cấu hầm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.