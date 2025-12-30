Đà Nẵng: Hai xã cũ bàn giao thiếu 13 cơ sở nhà đất khi sáp nhập 30/12/2025 11:37

(PLO)- UBND xã Hòa Phong cũ và UBND xã Hòa Phú cũ bàn giao thiếu sót 13 cơ sở nhà đất cho UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 30-12, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình sắp xếp, thành lập xã Hòa Vang.

Theo kết luận, nhằm đảm bảo quản lý tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, UBND xã Hòa Vang đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, Thanh tra nhận thấy đơn vị này và các cơ quan liên quan còn một số tồn tại, thiếu sót cần sớm chấn chỉnh.

Xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, UBND xã Hòa Phong cũ và UBND xã Hòa Phú cũ bàn giao thiếu 13 cơ sở nhà đất cho UBND xã Hòa Vang. Trong đó có tám sân thể thao, ba sân bóng đá. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Hòa Phong cũ và UBND xã Hòa Phú cũ.

UBND xã Hòa Vang chưa làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản được tiếp nhận từ huyện Hòa Vang cũ và các xã cũ theo Nghị định 186/2025. Đơn vị này cũng chưa rà soát, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với 18 cơ sở nhà đất bỏ hoang, không sử dụng.

Các cơ quan sử dụng đất thuộc UBND xã Hòa Vang chưa đo đạc, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 46 cơ sở nhà đất sau sắp xếp.

Đồng thời, UBND xã Hòa Vang chưa xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư để báo cáo người có thẩm quyền quyết định. Trách nhiệm chậm trễ này thuộc về UBND xã Hòa Vang.

Về phương tiện, UBND xã Hòa Vang chưa lập thủ tục thanh lý đối với năm ô tô do các đơn vị cũ chưa bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý. Trách nhiệm thuộc về: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Ban giải phóng mặt bằng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (huyện Hòa Vang cũ).

Đáng chú ý, UBND xã Hòa Vang còn để xảy ra trường hợp công chức mang theo máy tính và điều hòa khi chuyển công tác về UBND xã Hòa Tiến nhưng chưa có văn bản điều chuyển.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND xã Hòa Vang tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tài sản công. Xã cần khẩn trương lập hồ sơ đối với 18 cơ sở nhà đất bỏ hoang trình Sở Tài chính tham mưu UBND TP phê duyệt phương án xử lý. Đồng thời, tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.