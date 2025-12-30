Nghi vấn mẹ sát hại con 8 tháng tuổi ở Đà Nẵng 30/12/2025 09:28

(PLO)- Cơ quan chức năng nghi vấn người mẹ sát hại con 8 tháng tuổi tử vong trong phòng trọ ở TP Đà Nẵng.

Ngày 30-12, một nguồn tin cho hay Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự người mẹ của cháu bé 8 tháng tuổi tử vong trong phòng trọ tại khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án nghi vấn mẹ sát hại con. Ảnh: VKS

Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nghi người mẹ có liên quan đến cái chết của cháu bé.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông cũng xác nhận các cơ quan chức năng đã tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé; trong đó có nghi vấn người mẹ sát hại con.

Như PLO thông tin, lúc 17 giờ 30 phút ngày 27-12, người dân phát hiện phòng trọ của chị TTHN (27 tuổi, thường trú TP Huế) tại khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông có nhiều máu, chị N đang khóc, có vết thương đang chảy máu ở tay trái.

Bên cạnh chị N có cháu bé con chị khoảng 8 tháng tuổi có dấu hiệu tím tái, bất tỉnh, trên người có dính máu.

Lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ có một con dao Thái Lan dính máu.

Người dân đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức, đồng thời báo Công an phường Điện Bàn Đông.

Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cháu bé không có vết thương ngoài, nhận định đã tử vong trước đó.