Vụ gãy cần cẩu khi làm dự án chung cư ở Đà Nẵng: 1 công nhân tử vong 24/10/2025 12:42

(PLO)- Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, vụ gãy cần cẩu tại dự án chung cư Hiyori Aqua Tower làm một công nhân tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower).

Vụ gãy cần cẩu chung cư Hiyori Aqua Tower làm 1 công nhân tử vong. Ảnh: TV

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 23-10, làm một công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh TĐV (28 tuổi, ngụ phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ); nay là phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Anh V là công nhân làm thép thi công tại dự án.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình. Dây cáp của cần trục tháp phía trên bị đứt, khiến cần cẩu gãy, rơi xuống va đập vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.