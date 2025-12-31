Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã nhận hơn nửa tỉ đồng hứa làm giấy tờ đất 31/12/2025 10:24

(PLO)- Phạm Viết Dực khi là cán bộ xã phụ trách địa chính - môi trường xã đã hứa hẹn làm thủ tục đất đai cho người dân rồi nhận 520 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 31- 12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Viết Dực. Ảnh: Công an

Theo cơ quan chức năng CSĐT, từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp; xây dựng - môi trường.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M để nhận số tiền 520 triệu đồng.

Khi nhận tiền của người dân Dực đã chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.