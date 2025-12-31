Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã nhận hơn nửa tỉ đồng hứa làm giấy tờ đất

Ngày 31- 12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo cơ quan chức năng CSĐT, từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp; xây dựng - môi trường.
Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M để nhận số tiền 520 triệu đồng.
Khi nhận tiền của người dân Dực đã chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Phạm Viết Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, làm rõ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.