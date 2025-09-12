Thợ cắt tóc dùng ly thủy tinh ném đồng nghiệp tử vong 12/09/2025 14:52

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạm giữ hình sự Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Vi Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Trước đó, trưa 7-9, Vũ dùng ly thủy tinh ném trúng đầu anh Nguyễn Bình Thi (24 tuổi, ngụ TP.HCM) khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7-2025, anh Thi đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để ở và cùng làm thợ cắt tóc.

Ngày 7-9, nhà Vũ tổ chức đám giỗ, hai người cùng ăn nhậu. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Thi định lấy xe máy ra xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để chở thêm một người bạn đến chơi.

Do thấy anh Thi đã uống nhiều bia, trời lại đang mưa to, lo sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ ngăn cản khiến hai người cãi nhau.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ cầm ly thủy tinh ném vào đầu anh Thi rồi cả hai lao vào vật lộn nhưng được những người trong nhà can ngăn.

Khi thấy Thi chảy nhiều máu ở đầu, người nhà Thi đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Tuy nhiên, đến ngày 9-9, anh Thi tử vong do bị thương quá nặng.

Chiều cùng ngày, Vũ đón xe khách từ TP.HCM về lại Đắk Lắk. Khi đến địa phận xã Hoà Phú thì bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón lõng, bắt giữ.