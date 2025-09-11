Bắt một tổng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng 11/09/2025 18:01

Ngày 11-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn dự án Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Hoàng Gia, có trụ sở tại TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn dự án Hoàng Gia. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia, ông Tâm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa khách hàng gửi tiền vào công ty của mình với hình thức đầu tư sinh lời.

Ông Tâm lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố để tiếp cận với người có nhu cầu cho vay vốn. Từ các văn phòng đại diện, ông Tâm tổ chức các buổi hội thảo, huy động vốn của khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo, ông Tâm và Công ty Hoàng Gia đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận 83- 96% trong thời gian 13- 15 tháng để đánh lừa khách hàng.

Ngoài ra, ông Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được để khách hàng tin tưởng, gửi tiền vào công ty.

Theo công an, thực chất các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc các tạp chí để đánh bóng tên tuổi.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến 2019, Đỗ Thanh Tâm dụ dỗ được hàng trăm người gửi tiền vào công ty của mình. Đến nay, đã có 728 người ở nhiều tỉnh thành gửi đơn đến Công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia.

Bước đầu công an xác định ông Đỗ Thanh Tâm sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, Tâm đã chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng, đẩy nhiều người vào cảnh trắng tay.