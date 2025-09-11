Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ xe chở rác tông chết học sinh trong trường 11/09/2025 12:23

(PLO)- Người thân học sinh bị xe rác tông chết trong khuôn viên trường ở Đắk Lắk đề nghị làm rõ, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan.

Ngày 11-9, Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên đóng tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk về vụ xe chở rác tông chết học sinh trong khuôn viên trường này.

Theo Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, khoảng 6 giờ 30 ngày 6-9, ông VAS (41 tuổi), lái xe chuyên chở rác của Công ty CP Đô thị và môi trường Đắk Lắk cùng hai nhân viên thu gom rác trong khuôn viên Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Xe chở rác tông chết học sinh trong khuôn viên trường. Ảnh: H.N

Trong khi di chuyển trong trường để thu gom rác, xe chở rác va chạm với cháu TMT, học sinh lớp 6, ngụ xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xảy ra tai nạn, trường đã đưa học sinh đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng cháu T đã tử vong.

Theo chị Nguyễn Thị Bé Thi (35 tuổi, mẹ cháu T, ngụ xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk), chị đã đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc; làm rõ, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Chị Thi kể: vợ chồng chị có ba con; T là con trai đầu. Năm 2021, vợ chồng ly hôn, chị Thi một mình nuôi ba con nhỏ, cuộc sống khó khăn.

Đầu năm học 2025-2026, chị Thi gửi con trai học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Người thân đau xót trước cái chết của cháu T. Ảnh: N.D

Ngày 18-8, cháu T bắt đầu nhập học. Dù xa nhà, nhưng T luôn ý thức tự lo cho bản thân, cháu không đóng tiền giặt ủi mà tự giặt đồ để tiết kiệm.

“Mỗi ngày, con tôi chỉ xin 5.000 đồng để tiêu vặt. Hai tuần đầu nhập học, mỗi ngày con chỉ dùng hết 1.000 đồng. Cuối tuần về thăm nhà, con dùng tiền tiết kiệm được mua quà cho hai em”- chị Thi nghẹn ngào.

Cũng theo chị Thi, hôm khai giảng năm học mới, T năn nỉ mẹ đến trường xem mình đánh trống. Tuy nhiên, vì đường xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Thi động viên con trai, hứa dịp khác sẽ đến trường thăm con.

Tối 5-9, nhớ con, chị Thi gọi điện nhưng thầy giáo báo cháu T đã ngủ. Khoảng 6 giờ 40 hôm sau, thầy giáo gọi cho chị báo tin cháu T gặp tai nạn.

Do đường xa, hơn 3 giờ đồng hồ sau chị Thi mới đến bệnh viện. Vừa đến nơi, người mẹ ngã quỵ vì biết con trai mình đã mất.

"Tôi không kịp nhìn mặt con lần cuối. Giờ cứ nhìn di ảnh con, nhìn hai đứa nhỏ chia phần ăn cho anh hai qua di ảnh lòng tôi lại đau thắt”- người mẹ uất nghẹn.