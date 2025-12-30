Nhiều đột phá trong chuyển đổi số và phục vụ nhân dân tại phường Đông Hưng Thuận 30/12/2025 13:19

Tại hội nghị sáng 30-12, Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” và tổng kết đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Sáp nhập bộ máy nhưng không mất bản sắc

Báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận cho biết trong năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy phường đã thành lập 11 tổ công tác để trực tiếp giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các chi bộ, đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc.

Hội nghị được phường Đông Hưng Thuận tổ chức sáng 30-12. Ảnh: N. Tân

Tính đến cuối năm 2025, Đảng bộ phường quản lý 125 tổ chức Đảng với 2.445 đảng viên. Kết quả xếp loại cho thấy sự chuyển biến tích cực: 100% tổ chức Đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 25 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Về cá nhân, có 2.038 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,60%. Đáng chú ý, 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, chia sẻ: “Đông Hưng Thuận là địa phương nghĩa tình. Hằng ngày, hằng tuần đều có những suất ăn, những công trình yêu thương từ các khu phố dành cho người dân. Trong công tác Đảng, chúng tôi đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy để nâng cao hiệu quả điều hành”.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. Tân

Đặc biệt, trong năm qua, địa phương đã đẩy nhanh tiến độ và khởi công ba trường học – vốn là niềm mong mỏi nhiều năm của thế hệ lãnh đạo và người dân địa phương. Ngoài ra, phường đã vận hành thành công mô hình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại khu dân cư (Khu phố 46 và liên Khu phố 79, 82, 84), giúp người dân không phải đi xa hay chờ đợi lâu.

Về việc sáp nhập các đoàn thể theo mô hình mới, bà Thanh đánh giá: “Dù ban đầu có những lo lắng khi sáp nhập các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh vào Mặt trận, nhưng thực tiễn cho thấy chúng ta không mất đi bản sắc riêng của từng đoàn thể mà còn phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc rực rỡ nhất để chăm lo cho nhân dân”.

Năm 2026: Chuyển đổi số toàn diện và giữ vững an ninh

Bước sang năm 2026, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận xác định ba vấn đề chiến lược. Thứ nhất là chuyển đổi số toàn diện, không chỉ trong chính quyền mà còn mạnh mẽ trong công tác Đảng, đoàn thể và đến tận người dân.

Thứ hai, tận dụng tối đa cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 của Quốc hội (bổ sung cho Nghị quyết 98) để tạo bước đột phá cho địa phương. Thứ ba là kế thừa và phát huy truyền thống của các phường cũ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảng ủy phường biểu dương các tổ chức Đảng và các Đảng viên xuất sắc. Ảnh: N. Tân

Đáng chú ý, phường đặt mục tiêu xây dựng “điểm sáng giáo dục”. Với hệ thống 21 trường công lập và gần 80 nhóm lớp trẻ trên địa bàn, địa phương kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng giáo dục để người dân trong khu vực tin yêu, ưu tiên lựa chọn cho con em theo học.

Trong công tác chính quyền, phường tiếp tục nỗ lực đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp phường vừa thành lập để tạo nguồn lực chăm lo cộng đồng.

Về an ninh trật tự, bà Trần Thị Huyền Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ sạch địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy. Năm 2025, Công an phường Đông Hưng Thuận vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, là một trong 23 đơn vị xuất sắc nhất của TP.HCM.

“Việc khó thì không né mà phải ngồi bàn với nhau thảo luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe nhân dân qua nhiều kênh thông tin chính thống để kịp thời điều chỉnh, phục vụ người dân tốt nhất” – bà Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng 25 tổ chức Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025, 25 tổ chức đảng hoàn thành Xuất sắc từng lĩnh vực công tác xây dựng đảng, 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc Nhiệm vụ 5 năm (2021 - 2025); biểu dương 29 điển hình, mô hình hay trong đợt thi đua 100 ngày vận hành bộ máy mới và 55 điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.