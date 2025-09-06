Xe chở rác tông trúng một học sinh tử vong trong khuôn viên trường 06/09/2025 14:51

(PLO)- Sau cú va chạm với xe chở rác ngay trong khuôn viên trường, một học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk đã tử vong.

Chiều 6-9, thông tin từ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc xe chở rác va chạm khiến một học sinh của trường tử vong.

Khu vực xảy ra va chạm. Ảnh: N.H

“Các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, nguồn tin trên cho biết.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6-9, xe chở rác 47C-221.13, do ông VAS (42 tuổi, ngụ xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng), điều khiển chở theo hai nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang thu gom rác trong khuôn viên của trường, xe chở rác nói trên đã va chạm với em TMT (học sinh lớp 6A1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên).

Sau khi xảy ra sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa học sinh bị nạn đến bệnh viện cấp cứu nhưng em T đã tử vong.