Chạy nước rút dựng nhà đón Tết cho bà con vùng lũ 30/12/2025 12:19

(PLO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội tại TP Huế đang thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với quyết tâm dựng nhà cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán.

Những ngày cuối tháng 12-2025, không khí tại xã Khe Tre và xã Lộc An (TP Huế) khẩn trương hơn bao giờ hết. Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", lực lượng vũ trang TP Huế đang chạy đua với thời gian để dựng nhà, tái thiết cuộc sống cho người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa qua.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Tại xã Khe Tre, là địa danh nằm dưới chân con núi Bạch Mã, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất Việt Nam và thứ 2 thế giới, những ngày này con suối vẫn đang ngổn ngang những đoạn đứt gãy do mưa lũ lịch sử gây ra.

Trên những ngổn ngang đó, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6 (Bộ CHQS TP Huế) cùng lực lượng Công an đang tất bật vận chuyển vật liệu, thi công các hạng mục nhà ở.

Lực lượng Quân đội tham gia xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Trần Văn Viến (xã Khe Tre) là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất khi ngôi nhà cũ bị sập do mưa lũ. Để giúp ông ổn định, chính quyền địa phương đã cấp 200m2 đất tái định cư, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ kinh phí và ngày công xây dựng nhà mới.

Nhìn ngôi nhà dần hình thành, ông Viến xúc động: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có được một ngôi nhà rộng rãi, vị trí an toàn thế này. Bao năm sống thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão, nay được các chú bộ đội, chính quyền quan tâm xây nhà, tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn".

Lực lượng chức năng khẩn trương xây dựng nhà cho người dân.

Tương tự, tại xã Lộc An, gia đình bà Võ Thị Trâm cũng vỡ òa niềm vui khi ngôi nhà mới đang được Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 và lực lượng dân quân hoàn thiện vượt tiến độ.

"Đây là mái ấm mơ ước để tôi không còn phải lo lắng khi mùa mưa bão đến" - bà Trâm xúc động nói.

Trung úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, dù thời tiết cuối năm mưa rét, điều kiện thi công khó khăn nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chạy nước rút về đích trước tiến độ

Song song với lực lượng Quân đội, Công an TP Huế cũng đang triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân. Ban Thanh niên Công an TP phối hợp Công an xã Khe Tre khởi công xây dựng 2 căn nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Văn Lượng.

Những chiến sĩ khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị hư hỏng sau lũ.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, huy động tối đa lực lượng để giúp người dân an cư, yên tâm sản xuất, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới".

Các lực lượng đang triển khai làm việc không kể ngày nghỉ, tranh thủ từng giờ để "chạy nước rút", quyết tâm bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15-1-2026.

Bà Nguyễn Thị Hiệp (xã Khe Tre) xúc động nói: "Sau mưa lũ, gia đình tôi tưởng chừng không biết bấu víu vào đâu. Nhờ các chú Công an giúp dựng lại nhà, đây là ân tình mà gia đình tôi không bao giờ quên".

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến địa bàn có 10 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà ở và gần 100 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện công việc sửa và dựng nhà cho người dân đang gấp rút triển khai.

Các chiến sĩ công an khẩn trương xây dựng nhà cho người dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết "Chiến dịch Quang Trung" đang được triển khai với tinh thần thần tốc, đặt quyền lợi và an toàn của người dân lên trên hết.

"Chiến dịch không chỉ giúp người dân sớm an cư mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành của chính quyền TP Huế đối với Nhân dân" - ông Toàn khẳng định

Lãnh đạo TP Huế cam kết hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ Thủ tướng giao với phương châm "làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó". Thành phố chỉ đạo các xã giải quyết nhanh gọn thủ tục đất đai, xây dựng; tuyệt đối không để hộ dân nào chậm trễ có nhà an toàn trước Tết.