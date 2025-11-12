Lũ dữ như sóng thần ập về, cuốn phăng nhà cửa trong chốc lát 12/11/2025 09:33

(PLO)- Bắt nguồn từ chân núi Bạch Mã, dòng nước suối dâng cao chảy cuồn cuộn về xuôi đã cuốn đi nhà cửa, tài sản, ruộng vườn của người dân.

Màu nước của dòng suối Thác Trượt trước nhà bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế) hôm nay đã trong xanh trở lại như vẻ hiền hòa vốn có của nó. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây mấy hôm, người dân đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Đứng sau căn nhà bên bờ vực, bà Khuyên như người mất hồn, đi nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Bà Khuyên mông lung không biết cuộc sống sẽ ra sao vào những ngày tiếp theo vì mấy mẹ con phải đối mặt với thực tại không còn nhà để ở, khi chồng đang lăn lộn mưu sinh xa nhà.

Gọi là căn nhà, nhưng nói đúng hơn giờ chỉ còn lại mảnh tường mỏng manh chực chờ sập xuống vực thẳm của con suối. Vì những kết cấu để tạo thành ngôi nhà đã bị dòng nước cuốn trôi không để lại một dấu vết.

Căn nhà quay lưng ra núi, quay mặt về dòng suối của bà Khuyên. Tối 26-10, bà Khuyên khoá cửa căn nhà và sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ 19 giờ ngày 26 đến 19 giờ ngày 27-10, đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa một ngày là 1.739 mm. Đây là lượng mưa chưa từng ghi nhận tại Việt Nam và lớn thứ hai thế giới. Lượng nước từ Bạch Mã theo các dòng suối cuồn cuộn chảy về ngoài sức tưởng tượng của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Sáng 27-10, tại suối Thác Trượt, nước lũ đã ăn sâu hàng chục mét vào khu vực dân cư và nuốt chửng luôn căn nhà của bà Khuyên. Ảnh: NGUYỄN DO

Căn nhà bị nước lũ làm sập, cuốn trôi, chỉ còn lại một phần nhỏ là góc bếp và nhà vệ sinh. Ảnh: NGUYỄN DO

Biết bà thường xuyên đau ốm, mọi người biết tin nhưng vẫn giấu bà Khuyên về chuyện căn nhà bị nước lũ làm sập. Đến ngày hôm sau, khi cơn lũ tạm ổn, bà quay trở lại nhà... Ảnh: NGUYỄN DO

Trước mắt bà Khuyên là hình ảnh con suối ăn sát vào nhà, con đường vào nhà biến mất, và xa xa là căn nhà chỉ còn lại một mảng tường cheo leo sắp sập. Bà Khuyên sụp đổ, nước mắt tuôn trào. Ảnh: NGUYỄN DO

"Về nhìn căn nhà không còn một cái gì, chỉ trong phòng bếp còn mỗi chén bát và đồ dùng để nấu ăn hàng ngày. Nhà cửa, bàn ghế và tất cả những gì ở phòng khách và hai phòng ngủ đều biến mất", bà Khuyên khóc nức nở. Ảnh: NGUYỄN DO

Phần còn lại của căn nhà nằm cheo leo bên mép suối, không một người nào dám lại gần vì có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau trận lũ, bà Khuyên phải xin nhà bà con ở nhờ và chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của địa phương. Ảnh: NGUYỄN DO

Kế bên nhà của bà Khuyên là nhà bà Trần Thị Chuồn (72 tuổi) cũng không khả quan hơn khi dòng suối đã ăn sâu, làm sập một phần sân, căn nhà cũng đang bị uy hiếp. Ảnh: NGUYỄN DO

Gia đình bà Chuồn phải chuyển sang nhà người thân sinh sống và di dời những tài sản còn lại trong nhà đến gửi ở khu vực an toàn hơn. Ảnh: NGUYỄN DO

"Không tưởng tượng nỗi, nước lũ màu đỏ ngầu, dâng cao chảy cuồn cuộn như sóng thần. Đứng từ xa tôi nhìn thấy nhà hàng xóm, mái hiên nhà mình bị sạt rầm rầm xuống dòng suối" - bà Chuồn vẫn chưa hoàn hồn kể lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Căn nhà bà Chuồn đã tháo hết cửa và di dời tài sản đến nơi an toàn. Để tránh người đi vào khu vực nguy hiểm, người dân đã giăng sợi dây trước khu vực sạt lở để cảnh báo. Ảnh: NGUYỄN DO

Ôm bộ quần áo trong tay, bà Chuồn nói trong nghẹn ngào: "Già cả rồi, lấy tiền mô mà xây dựng nhà mới. Giờ mần răng (biết làm sao-PV) để sống qua ngày. Mệ chỉ mong địa phương sớm hỗ trợ để nhà mệ có tái định cư". Ảnh: NGUYỄN DO

Dòng suối Thác Trượt cách nhà người dân hàng chục mét, sau trận lũ đã thay đổi dòng. Nước lũ đã "liếm" sát rạt vào nhà người dân. Ảnh: NGUYỄN DO