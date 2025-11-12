Lũ dữ như sóng thần ập về, cuốn phăng nhà cửa trong chốc lát

(PLO)- Bắt nguồn từ chân núi Bạch Mã, dòng nước suối dâng cao chảy cuồn cuộn về xuôi đã cuốn đi nhà cửa, tài sản, ruộng vườn của người dân.
Màu nước của dòng suối Thác Trượt trước nhà bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế) hôm nay đã trong xanh trở lại như vẻ hiền hòa vốn có của nó. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây mấy hôm, người dân đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Đứng sau căn nhà bên bờ vực, bà Khuyên như người mất hồn, đi nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Bà Khuyên mông lung không biết cuộc sống sẽ ra sao vào những ngày tiếp theo vì mấy mẹ con phải đối mặt với thực tại không còn nhà để ở, khi chồng đang lăn lộn mưu sinh xa nhà.
Gọi là căn nhà, nhưng nói đúng hơn giờ chỉ còn lại mảnh tường mỏng manh chực chờ sập xuống vực thẳm của con suối. Vì những kết cấu để tạo thành ngôi nhà đã bị dòng nước cuốn trôi không để lại một dấu vết.
Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, trận lũ vừa qua, cùng với lượng mưa lớn tại Khe Tre, các con suối bắt nguồn từ dãy núi Bạch Mã nước dâng cao và chảy xiết.
"Nước lũ ầm ầm chạy về, nhiều người dân kể, họ nhìn thấy nước dâng cao, chảy cuồn cuộn như sóng thần. Mưa lũ đã gây rất nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình đường sá, cầu cống", ông Quang nói.
Tại địa phương có sáu căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có ba căn nhà bị sập toàn bộ hoặc một phần, ba căn nhà nguy cơ cao bị ảnh hưởng vì dòng suối ăn sâu vào sát nhà. Ngoài ra còn hơn 60 hộ gia đình ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao cần được di dời tái định cư.